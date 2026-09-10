Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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10.09.2026 12:05:00

Here's How Much Money You Need to Invest in Coca-Cola Stock to Get $10,000 in Annual Dividends

Coca-Cola (NYSE: KO) is one of the best dividend stocks you can buy. It's a Dividend King, and it has one of the longest track records of dividend raises, with 64 annual increases as of this year.

It's usually known more for its dividend yield than its stock gains, but in 2026, that trend has reversed. Coca-Cola stock is up 28% this year, double the S&P 500, and its dividend is yielding only 2.4%, below its 2.9% average over the past five years.

Here's how much you need to invest for $10,000 in annual dividends.

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