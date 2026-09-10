Here's How Much Money You Would Have Today If You Had Invested $10,000 in Apple Stock 10 Years Ago

Apple (NASDAQ: AAPL) has been one of the greatest stock market stories in history. It was, at various times in recent years, the most valuable company in the world, and its current No. 2 spot behind chipmaker Nvidia is not too shabby.

It's a great example of a stock that might have looked to some investors like it had already peaked 10 years ago. Yet if you had invested $10,000 in Apple at the time, your position would be worth a lot more money today.

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