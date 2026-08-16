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16.08.2026 11:30:00
Here's How Much Money You'd Have Today If You Invested $1,000 in the S&P 500 During Every Stock Market Crash Since 1950 (Spoiler Alert: Wow!)
Have you ever wondered what would happen to your capital if you simply kept investing a modest sum into the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) every time the stock market had a meltdown?Even without precisely timing the exact bottom of each crash, you'd still be looking at a pretty sweet pile of cash simply from investing during the thick of panic. That's the power of treating stock market slumps as opportunities rather than disasters. Let's walk through how this plays out and what smart investors can learn about buying the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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