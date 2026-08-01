BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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01.08.2026 11:30:00
Here's How Much of the Schwab U.S. Dividend Equity ETF You'd Need to Cover Your Grocery Bill Every Month
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is one of the largest, most popular dividend-focused exchange-traded funds (ETFs). A growing number of investors are using the fund to generate passive income. Here's a look at how much of this top ETF you'd need to buy to cover your grocery bill each month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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