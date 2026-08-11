Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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11.08.2026 11:50:00
Here’s how much Roger Federer is losing as On Holding says it is being disciplined on price
Apparel maker On Holding saw its shares slump in premarket trade as the Zurich-headquartered, U.S.-listed company guided to weaker-than-expected sales for the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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