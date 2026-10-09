Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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09.10.2026 16:52:00
Here’s how much stocks could fall if the Democrats sweep Congress, according to BofA
The rising probability of the Democratic Party taking control of both houses of Congress in the midterm elections poses a “meaningful” threat to risk appetite, said Michael Hartnett, Bank of America’s chief equity strategist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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