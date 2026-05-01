Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.05.2026 18:18:00
Here’s how much Tesla paid Elon Musk last year
The CEO made 2.5 million times more than the median employee at Tesla in 2025. But that’s not the full story.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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