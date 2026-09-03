CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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03.09.2026 18:00:00
Here's How Much the Maximum Social Security Benefit at 62, FRA, and 70 Could Change With a 3.6% 2027 COLA
The 2027 Social Security cost-of-living adjustment (COLA) could add up to $187 to the wealthiest Americans' Social Security benefits next year. However, before you get too excited, you should understand that a boost this large is rare, and it may not happen for anyone.The 2027 COLA isn't locked in yet, and to claim the maximum benefit increase, you'll need to earn the maximum checks. Here's what that looks like for those claiming at age 62, full retirement age (FRA), and age 70, along with a more realistic picture of what the average senior can expect next year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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