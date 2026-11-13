Here's How Much You Can Expect $10,000 in Corning (GLW) Stock to Pay You in Dividends Next Year

So you're thinking of investing in Corning (NYSE: GLW), or you've already bought shares -- and you're wondering how much dividend income you can look forward to over the coming year. Let's take a look.

First of all, know that Corning is an established giant in the realm of glass, ceramics, and optical fiber -- supplying such widely used things as TV sets, smartphones, telecommunication networks, and even data centers. The stock was recently trading for about $120 per share and paying a dividend of $0.28 per quarter per share -- totaling $1.12 for the year. That's a dividend yield of about 0.93%.

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