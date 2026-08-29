Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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29.08.2026 21:00:00
Here's How Much You Should Have Saved for Retirement by Age 67, According to 1 Popular Rule
There are many rules of thumb about how much you need to retire comfortably, but a popular one from Fidelity says you should aim to have 10 times your income set aside by age 67. That looks different for everyone, but examining an average case can give you a rough idea of what the typical retirement costs are.Below, we'll consider how much someone with average earnings would need to have saved by 67 to meet this and what milestones they'd want to hit along the way to know they're on track.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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