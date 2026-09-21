Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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22.09.2026 01:45:39
Here’s How Much You Would Have Made Owning Adobe Stock In The Last 15 Years
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|Adobe Inc.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.