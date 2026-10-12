Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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12.10.2026 22:45:20
Here’s How Much You Would Have Made Owning Alphabet Stock In The Last 10 Years
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06.10.26
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