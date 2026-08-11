Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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11.08.2026 16:00:24
Here’s How Much You Would Have Made Owning Alphabet Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
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07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)
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07.08.26
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Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 735,00
|0,41%
|Alphabet A (ex Google)
|297,80
|-3,70%
|Alphabet C (ex Google)
|297,05
|-3,51%
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