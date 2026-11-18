Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.11.2026 21:45:41
Here’s How Much You Would Have Made Owning Amazon.com Stock In The Last 15 Years
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18.11.26
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17.11.26
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