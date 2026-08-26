American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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26.08.2026 18:00:22
Here’s How Much You Would Have Made Owning American Express Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu American Express Co.
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|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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21.08.26
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
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13.08.26
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11.08.26
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11.08.26
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Analysen zu American Express Co.
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