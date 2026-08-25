Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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25.08.2026 18:00:59
Here’s How Much You Would Have Made Owning Amgen Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Amgen Inc.
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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19.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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19.08.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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17.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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17.08.26
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17.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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