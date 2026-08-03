Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
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03.08.2026 22:00:46
Here’s How Much You Would Have Made Owning Amkor Technology Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Amkor Technology Inc.
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03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amkor Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
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28.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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28.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
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28.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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27.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Amkor Technology Inc.
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|Amkor Technology Inc.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.