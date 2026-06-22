Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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22.06.2026 22:45:35
Here’s How Much You Would Have Made Owning Apple Stock In The Last 10 Years
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