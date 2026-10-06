Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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06.10.2026 16:45:52
Here’s How Much You Would Have Made Owning Applied Materials Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)