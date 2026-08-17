AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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17.08.2026 23:45:33
Here’s How Much You Would Have Made Owning AppLovin Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
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11.08.26
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11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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11.08.26
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11.08.26
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11.08.26
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