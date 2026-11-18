AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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18.11.2026 21:30:25
Here’s How Much You Would Have Made Owning AppLovin Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|361,70
|1,66%