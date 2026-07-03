AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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03.07.2026 23:31:01
Here’s How Much You Would Have Made Owning AppLovin Stock In The Last 5 Years
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