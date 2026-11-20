Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
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20.11.2026 15:16:55
Here’s How Much You Would Have Made Owning Autodesk Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Autodesk Inc.
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19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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09.11.26
|Erste Schätzungen: Autodesk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen am Donnerstagmittag die Flucht (finanzen.at)
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05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Autodesk Inc.
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|Autodesk Inc.
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.