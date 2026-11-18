Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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18.11.2026 23:15:15
Here’s How Much You Would Have Made Owning Barclays Stock In The Last 5 Years
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