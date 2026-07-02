BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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03.07.2026 01:30:48
Here’s How Much You Would Have Made Owning BlackRock Stock In The Last 20 Years
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