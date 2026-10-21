Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
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21.10.2026 17:00:24
Here’s How Much You Would Have Made Owning Cencora Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Cencora
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Cencora präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cencora von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Papier Cencora-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cencora von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
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25.09.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cencora-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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18.09.26
|S&P 500-Titel Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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11.09.26
|S&P 500-Wert Cencora-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cencora von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Cencora
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Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.