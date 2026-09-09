Here’s How Much You Would Have Made Owning Ciena Stock In The Last 15 Years

CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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09.09.2026 16:30:20
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Nachrichten zu CIENA Corp.
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08.09.26
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08.09.26
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03.09.26
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03.09.26
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03.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.09.26
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02.09.26
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|CIENA Corp.
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