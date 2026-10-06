Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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06.10.2026 16:16:07
Here’s How Much You Would Have Made Owning Cloudflare Stock In The Last 5 Years
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26.08.26
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26.08.26
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18.08.26
|Cathie Wood schichtet Ark-Depots um: Aktien-Zukäufe bei NVIDIA und Cloudflare, Verkäufe bei AMD und Palantir (finanzen.at)
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07.08.26
|Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
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08.05.26
|Cloudflare-Aktie im Tiefflug: Restrukturierung sorgt für Unruhe und stellt Umsatzwachstum in den Schatten (finanzen.at)
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06.05.26
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Analysen zu Cloudflare
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