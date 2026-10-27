DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
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28.10.2026 00:00:15
Here’s How Much You Would Have Made Owning DexCom Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu DexCom Inc.
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|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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21.10.26
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21.10.26
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
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21.10.26
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21.10.26
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Analysen zu DexCom Inc.
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