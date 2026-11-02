Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
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02.11.2026 23:15:30
Here’s How Much You Would Have Made Owning Dover Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Dover Corp.
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27.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.10.26
|Ausblick: Dover stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Dover legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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06.10.26
|S&P 500-Wert Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dover-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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22.09.26
|S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Dover Corp.
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|Dover Corp.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.