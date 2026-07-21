Here’s How Much You Would Have Made Owning eBay Stock In The Last 15 Years

PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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22.07.2026 00:46:32
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20.07.26
|Insider-Deal wirft Fragen auf: Warum ein PayPal-Manager mitten im Übernahmekampf Aktien verkauft (finanzen.at)
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19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
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17.07.26
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16.07.26
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16.07.26
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16.07.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
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15.07.26
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