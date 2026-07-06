Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|
06.07.2026 18:32:39
Here’s How Much You Would Have Made Owning Enphase Energy Stock In The Last 10 Years
This article Here’s How Much You Would Have Made Owning Enphase Energy Stock In The Last 10 Years originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enphase Energy Inc
|
18.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.06.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert deutlich im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
10.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Enphase Energy Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enphase Energy Inc
|39,42
|3,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.