Here’s How Much You Would Have Made Owning Entegris Stock In The Last 15 Years

Entegris Aktie
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043
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16.10.2026 22:15:27
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Nachrichten zu Entegris Inc.
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Entegris präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Entegris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.04.26
|Ausblick: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|Entegris Inc.
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.