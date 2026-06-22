Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
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22.06.2026 16:30:32
Here’s How Much You Would Have Made Owning Expedia Group Stock In The Last 15 Years
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Nachrichten zu Expedia Inc.
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19.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Expedia (finanzen.at)
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12.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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05.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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05.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
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