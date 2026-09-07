Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
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07.09.2026 23:00:33
Here’s How Much You Would Have Made Owning Expedia Group Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Expedia Inc.
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04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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24.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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24.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
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