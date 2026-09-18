Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
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18.09.2026 17:00:47
Here’s How Much You Would Have Made Owning Expedia Group Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Expedia Inc.
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18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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10.09.26
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10.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
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