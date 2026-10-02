Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
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02.10.2026 16:15:34
Here’s How Much You Would Have Made Owning Freeport-McMoRan Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc
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28.09.26
|S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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24.09.26
|dailyAktien: Freeport-McMoRan – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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24.09.26
|dailyAktien: Freeport-McMoRan – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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21.09.26
|S&P 500-Wert Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.09.26
|S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Freeport-McMoRan von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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10.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Freeport-McMoRan Inc
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|Freeport-McMoRan Inc
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.