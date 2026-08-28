Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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28.08.2026 23:15:49
Here’s How Much You Would Have Made Owning Home Depot Stock In The Last 15 Years
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27.08.26
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27.08.26
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|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Home Depot-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.08.26
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21.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.08.26
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20.08.26
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
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|-2,08%
|Home Depot
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.