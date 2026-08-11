Here’s How Much You Would Have Made Owning IES Hldgs Stock In The Last 5 Years

IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
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11.08.2026 18:15:20
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Nachrichten zu IES Holdings Inc
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30.07.26
|Ausblick: IES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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30.04.26
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