Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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23.10.2026 18:30:30
Here’s How Much You Would Have Made Owning Illumina Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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23.10.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.10.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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09.10.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Illumina Inc.
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