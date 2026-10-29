Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
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29.10.2026 22:30:31
Here’s How Much You Would Have Made Owning Intuit Stock In The Last 20 Years
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