Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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13.11.2026 16:15:15
Here’s How Much You Would Have Made Owning Lumentum Holdings Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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12.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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11.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 stärker (finanzen.at)
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11.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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11.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
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|Lumentum Holdings Inc
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.