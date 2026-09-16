Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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16.09.2026 18:17:18
Here’s How Much You Would Have Made Owning Merck & Co Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Merck KGaA
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16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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16.09.26
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14.09.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.09.26
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04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
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Analysen zu Merck KGaA
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|19.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
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|07.08.26
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|DZ BANK
|07.08.26
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|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
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|11.08.26
|Merck Hold
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