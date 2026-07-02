Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.07.2026 22:30:55
Here’s How Much You Would Have Made Owning Microsoft Stock In The Last 15 Years
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