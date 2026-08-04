Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.08.2026 16:15:41
Here’s How Much You Would Have Made Owning Microsoft Stock In The Last 20 Years
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|SpaceX, SAP, Alibaba, Micron, Amazon, Rheinmetall, Microsoft - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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03.08.26
|SpaceX, SAP, Alibaba, Micron, Amazon, Rheinmetall, Microsoft - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)