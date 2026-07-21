Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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22.07.2026 00:15:36
Here’s How Much You Would Have Made Owning Nebius Group Stock In The Last 5 Years
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Nachrichten zu Nebius
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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21.07.26
|Dienstagshandel in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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21.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
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21.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)