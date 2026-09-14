NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|
14.09.2026 22:30:23
Here’s How Much You Would Have Made Owning NetApp Stock In The Last 10 Years
This article Here’s How Much You Would Have Made Owning NetApp Stock In The Last 10 Years originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
14.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: Diese Dividendenzahlung können NetApp-Aktionäre erwarten (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NetApp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetApp Inc.
|164,42
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen hielten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.