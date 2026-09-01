Here’s How Much You Would Have Made Owning Newmont Stock In The Last 5 Years

Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
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01.09.2026 17:45:22
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