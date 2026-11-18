Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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18.11.2026 16:45:53
Here’s How Much You Would Have Made Owning Novartis Stock In The Last 5 Years
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
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|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|66 675,00
|-1,04%
|Novartis AG
|137,68
|-2,67%
|Novartis AG 2. Linie
|127,54
|-3,47%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|137,00
|-2,84%