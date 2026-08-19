Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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19.08.2026 18:30:44
Here’s How Much You Would Have Made Owning Nucor Stock In The Last 10 Years
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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17.08.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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27.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.07.26
|Ausblick: Nucor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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20.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.07.26
|Erste Schätzungen: Nucor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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